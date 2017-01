Uma das principais estrelas das duas primeiras edições do Millennium Estoril Open, Nick Kyrgios, atualmente no 13º posto do ranking mundial, é um dos principais candidatos a regressar ao torneio português para a terceira edição, pela mão do diretor da prova ATP 250, João Zilhão.

Admirado pelos fãs portugueses, especialmente pelos mais jovens, Kyrgios, finalista em 2015 e semifinalista em 2016, admite que gostaria de voltar ao maior torneio de ténis português. "Adorei o Estoril Open, é um local ótimo. Gostava de lá voltar", confessou o polémico tenista de 21 anos, durante uma sessão de perguntas e respostas na sua conta oficial do Twitter.

Have really enjoyed @EstorilOpen great place, would like to come back some time. https://t.co/cfkvYYXsRy — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 3 de janeiro de 2017

A mensagem do australiano, que está a comeptir esta semana na Hopman Cup, teve imediata resposta da conta do Estoril Open na mesma rede social. "Seria um prazer ter-te de volta, Nick!".

Autor: José Morgado