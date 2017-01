Continuar a ler

Kvitova foi operada a 20 de dezembro na sequência de um assalto à sua casa em Prostejov, na República Checa, no mesmo dia. A recuperação deverá demorar cerca de seis meses.



Os colegas de Kvitova do clube de ténis de Prostejov ofereceram uma recompensa de aproximadamente 3.700 euros a quem fornecer informações que ajudem a deter o assaltante, que ainda não foi encontrado. Kvitova foi operada a 20 de dezembro na sequência de um assalto à sua casa em Prostejov, na República Checa, no mesmo dia. A recuperação deverá demorar cerca de seis meses.Os colegas de Kvitova do clube de ténis de Prostejov ofereceram uma recompensa de aproximadamente 3.700 euros a quem fornecer informações que ajudem a deter o assaltante, que ainda não foi encontrado.

A tenista checa Petra Kvitova, 11.ª do ranking mundial, está a recuperar bem da operação à mão esquerda a que foi submetida depois de ter sido ferida com uma faca por um assaltante, anunciou esta quarta-feira o seu porta-voz.Karel Tejkal disse que a bicampeã de Wimbledon (2011 e 2014) já começou a fazer exercícios com os dedos e que "tudo tem corrido de acordo com as expetativas".

Autor: Lusa