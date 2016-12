Continuar a ler

"Sinto-me cada vez melhor. Ontem [quinta-feira] já conseguia mexer os dedos. Foi a melhor prenda de Natal que podia ter recebido", disse a jogadora, que deverá parar cerca de seis meses.



Logo depois da operação, o porta-voz do instituto, Radek Kebrle, explicou que as fases de convalescença de Kvitova serão mais demoradas do que inicialmente previsto.



A sutura da ferida demorará 14 dias a sarar, enquanto a união dos tendões tardará seis semanas, sendo necessários mais três meses até que possa fazer movimentos bruscos com a mão esquerda.



A tenista checa Petra Kvitova recebeu esta sexta-feira alta do Instituto de Cirurgia Plástica de Vysoke nad Jizerou, onde foi operada à mão esquerda, ferida na sequência do esfaqueamento de que foi vítima no assalto à sua casa.À saída do instituto, Kvitova, 11.ª do ranking mundial, disse que o especialista responsável pela intervenção, realizada na quarta-feira, "decorreu bem, sem complicações".

