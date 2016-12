Continuar a ler

"Estou desapontada por não disputar a Taça Hopman. Os resultados da última ressonância magnética que fiz mostraram que estou a recuperar da lesão no pé, mas não tão rápido como gostaria", revelou a jogadora numa nota distribuída pela organização da prova.



Kvitova será substituída na seleção da República Checa por Lucie Hradecka, campeã do torneio de pares dos Grand Slam de Roland Garros (2011) e US Open (2013).



A tenista checa Petra Kvitova, 11.ª do ranking mundial, vai falhar a Taça Hopman, prova entre seleções mistas, em Perth, Austrália, devido a uma lesão num pé, anunciou na segunda-feira a organização.Kvitova, campeã do Grand Slam de Wimbledon em 2011 e 2014, ia defender as cores checas ao lado de Adam Pavlasek na prova que assinala o arranque da temporada, que começa a 1 de janeiro.

Autor: Lusa