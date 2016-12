Continuar a ler

"Estamos empenhados em reforçar os prémios e garantir que todos os jogadores sejam devidamente recompensados", explicou o diretor do Open da Austrália, Craig Tiley.



O Open dos Estados Unidos, que fecha o circuito de quatro Grand Slams, continua a ser o major com o mais alto valor em prémios monetários, distribuindo 46,3 milhões de dólares (44,5 milhões de euros).

A organização do Open da Austrália vai distribuir 50 milhões de dólares australianos (cerca de 34,8 milhões de euros) em prémios monetários na próxima edição, entre 16 e 29 de janeiro.O novo valor representa um reforço de 14 por cento comparativamente ao ano passado, com a organização do primeiro Grand Slam do ano a canalizar 3,7 milhões de dólares australianos (3,5 milhões de euros) aos vencedores dos quadros masculino e feminino de singulares.

Autor: Lusa