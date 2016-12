Três meses depois da última derrota, nas meias-finais da Taça Davis, em Glasgow, diante de Juan Martín Del Potro, Andy Murray, número um mundial, voltou esta sexta-feira a conhecer o cada vez mais estranho (para si) sabor da derrota.

No torneio de Abu Dhabi, um evento de exibição levado muito a sério pelos jogadores – mais do que não seja porque conta apenas com jogadores do top 15 ATP – o britânico de 29 anos foi derrotado nas meias-finais pelo belga David Goffin, número 11 mundial, por 7-6(4) e 6-4 e assim não poderá reencontrar... Rafael Nadal.

O espanhol, que derrotou Murray na final deste torneio no ano passado, voltou a mostrar-se a bom ritmo e bateu nas ‘meias’ desta sexta-feira o canadiano Milos Raonic, número três ATP, por 6-1, 3-6 e 6-3, quebrando por três vezes o poderoso serviço do canadiano, agora treinado pelo ex-campeão de Wimbledon Richard Krajicek.

Autor: José Morgado