Neste momento, a norte-americana tem 22 títulos do Grand Salm e partilha o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.Em dia azarado para as irmãs Williams, Venus teve também de 'fazer as malas', sendo forçada a deixar Auckland devido a lesão num braço.Venus Williams ainda venceu o encontro frente à desconhecida neozelandesa Jade Lewis, no modesto lugar 1.099 na classificação mundial, mas acabou por ressentir-se de um problema no braço.Num encontro que teve um 'intervalo' forçado devido à chuva, quando o primeiro 'set' estava empatado 2-2, a experiente norte-americana acabou por vencer a jovem 'convidada', de 18 anos, por 7-6 (7-2) e 6-2, mas, pouco depois, anunciava que tinha de abandonar.