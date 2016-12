Continuar a ler

"Queremos agradecer a Sua Majestade pelo seu serviço à competição durante o seu tempo como patrona", declarou o presidente do 'All England Club', que organiza o terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada.



O Palácio de Buckingham anunciou ainda que Isabel II se afastará do apadrinhamento de mais de 20 caridades e organizações, em desportos como o râguebi, a natação ou ciclismo. "Queremos agradecer a Sua Majestade pelo seu serviço à competição durante o seu tempo como patrona", declarou o presidente do 'All England Club', que organiza o terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada.O Palácio de Buckingham anunciou ainda que Isabel II se afastará do apadrinhamento de mais de 20 caridades e organizações, em desportos como o râguebi, a natação ou ciclismo.

A rainha Isabel II deixou de ser patrona do torneio de ténis de Wimbledon, cargo que tinha desde 1952, sendo substituída nas funções por Kate Middleton, mulher do príncipe William, anunciou esta terça-feira o Palácio de Buckingham.A monarca, de 90 anos, compareceu pela última vez no torneio em 2010.

Autor: Lusa