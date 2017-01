Continuar a ler

"Estava muito emocionado. Quando estava a caminho do court, só pensada 'meu Deus, isto é ainda melhor do que estava à espera'", disse o tenista, de 35 anos.



Federer, vencedor de 17 torneios de 'Grand Slam', diz que "seria bonito" conquistar mais títulos, mas que é "complicado" voltar ao topo do 'ranking' ATP, liderado por Andy Murray (Federer é 16.º).



"Há muitos bons tenistas lá em cima por agora. Eu vou tentar e ver o que acontece", atirou o atleta, que viu a Suíça estender para 2-0 a liderança sobre a Inglaterra depois da vitória de Belinda Benic sobre Heather Watson.



Roger Federer, recordista de títulos de Grand Slam, regressou esta segunda-feira aos courts depois de seis meses de ausência com uma vitória sobre o britânico Dan Evans, na primeira jornada da fase de grupos da Hopman Cup.No torneio de seleções mistas, o suíço, que garantiu depois do jogo "não sentir dor alguma", bateu o britânico por 6-3 e 6-4, depois de uma lesão no joelho esquerdo o ter deixado de fora durante meio ano.

Autores: José Morgado e Lusa