Se dúvidas ainda havia de que o ténis estava cheio de saudades de Roger Federer, elas ficaram rapidamente desfeitas perante o cenário que o suíço de 35 anos ‘enfrentou’ no seu primeiro treino aberto ao público desde que em julho decidiu colocar um ponto final antecipado na sua temporada.

Em Perth, cidade australiana que recebe a Hopman Cup, evento escolhido pelo helvético para voltar à competição, o court central da prova – um dos maiores do Mundo – recebeu nada mais nada menos do que 8 mil pessoas, que durante cerca de uma hora puderam ver o antigo número um mundial bater bolas a boa intensidade com o australiano Matthew Ebden. Os sinais dados pelo suíço vêm sendo cada vez melhores e o discurso mantém-se muito positivo.



"Sinto-me cada vez melhor. Na última semana já não treinei tão intensamente porque queria chegar totalmente fresco aqui à Austrália, mas o joelho está bom. Não tenho dores", assegurou.

More than 6000 fans turned out to watch @rogerfederer's first #HopmanCup practice session and it was... awesome! pic.twitter.com/onm0D4VSzV