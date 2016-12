Continuar a ler

"Fiquei muito surpreendido, porque quando um jogador começa a temporada da forma como o Novak o fez, alcançando o seu sonho ao vencer Roland Garros e o quarto Grand Slam consecutivo, ninguém no Mundo, nem mesmo os jogadores, pensaram que outra pessoa poderia acabar o ano como nº 1", disse Federer numa entrevista ao ‘New York Times’.



"Mas vamos ser sinceros: o Novak , na verdade, não jogou mal na segunda metade do ano. Venceu em Toronto, chegou a finais em outros torneios. Parecia ser suficiente. O que ele fez foi algo extraordinário, mas o Murray foi capaz de responder à altura e, por isso, tiro o meu chapéu", considerou o helvético, antigo nº 1 ATP.



Federer (35 anos e 16º ATP) não joga desde Wimbledon e vai regressar à competição na Taça Hopman, em Perth, Austrália, que se disputa entre 1 e 7 de janeiro. "Fiquei muito surpreendido, porque quando um jogador começa a temporada da forma como o Novak o fez, alcançando o seu sonho ao vencer Roland Garros e o quarto Grand Slam consecutivo, ninguém no Mundo, nem mesmo os jogadores, pensaram que outra pessoa poderia acabar o ano como nº 1", disse Federer numa entrevista ao ‘New York Times’."Mas vamos ser sinceros: o Novak , na verdade, não jogou mal na segunda metade do ano. Venceu em Toronto, chegou a finais em outros torneios. Parecia ser suficiente. O que ele fez foi algo extraordinário, mas o Murray foi capaz de responder à altura e, por isso, tiro o meu chapéu", considerou o helvético, antigo nº 1 ATP.Federer (35 anos e 16º ATP) não joga desde Wimbledon e vai regressar à competição na Taça Hopman, em Perth, Austrália, que se disputa entre 1 e 7 de janeiro.

Roger Federer deixou antever grandes duelos para 2017 entre Novak Djokovic e Andy Murray pela liderança do ranking mundial, depois de o britânico ter destronado o sérvio na parte final da temporada.O detentor do maior número de títulos (17) em torneios do Grand Slam enalteceu o comportamento de Murray na segunda parte do ano, depois de o primeiro semestre ter sido dominado pelo sérvio.