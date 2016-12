Continuar a ler

Na votação, Murray bateu o bicampeão olímpico de triatlo Alistair Brownlee e o cavaleiro Nick Skelton, campeão olímpico de saltos no Rio2016.



"Queria agradecer a todos os que votaram, sou muito grato pelo vosso apoio", disse o número um mundial num vídeo, emitido na gala que decorreu em Birmingham.



Mas Murray não foi o único premiado: o italiano Claudio Ranieri foi considerado treinador do ano, com o seu Leicester a receber o prémio de melhor equipa pelo título na Liga inglesa de futebol, e a ginasta norte-americana Simone Biles, que conquistou quatro títulos olímpicos no Rio2016, a ser eleita personalidade estrangeira do ano.



O nadador Michael Phelps recebeu o prémio carreira, que assinala o final de um percurso glorioso que o tornou o recordista de medalhas (28) e de ouros (23) em Jogos Olímpicos.



Andy Murray, o número um do ténis mundial, foi hoje eleito desportista do ano pela BCC, estabelecendo um novo recorde ao conseguir a distinção pela terceira vez.O escocês, que ascendeu pela primeira vez na carreira à liderança do 'ranking' ATP no final de uma época em que foi campeão em Wimbledon e nos Jogos Olímpicos Rio2016, repetiu a distinção que já tinha recebido em 2013 e 2015.

Autor: Lusa