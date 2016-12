A sérvia Ana Ivanovic, antiga número um mundial, anunciou esta tarde no Facebook que decidiu pendurar as raquetas. "Não uma há forma fácil de dizer isto, decidi retirar-me do ténis. Foi uma decisão difícil, mas acabo com muitos motivos para celebrar", referiu a jogadora, de 29 anos, que venceu 15 torneios ao longo da carreira, incluindo Roland Garros, em 2008.Ivanovic, que juntamente com Novak Djokovic é uma das principais figuras do desporto sérvio, deixou ainda um apelo aos fãs. "Não fiquem tristes, sejam otimistas, como eu. O meu muito obrigado a todos vocês", acrescentou a tenista, que se retira na 63ª posição, depois de ter passado por algumas lesões.Uma das maiores figuras do ténis feminino - e do desporto feminino no geral - Ivanovic despede-se da modalidade com 480 vitórias, uma série de 48 torneios do Grand Slam jogados consecutivamente - a 7.ª maior da história - e a admiração de todas as suas colegas, que unanimemente a consideram uma das jogadoras mais simpáticas do circuito WTA.