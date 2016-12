Continuar a ler

"Nos últimos anos lutei sucessivamente contra as lesões. Era sempre uma batalha quando regressava, dentro e fora dos 'courts'. Nem sempre me sentia na melhor forma", explicou Ivanovic ao jornal britânico.Para a sérvia, o Masters feminino deste ano, em Singapura, "foi o último teste"."Sentia, no corpo e no coração, que não devia forçar mais. Nunca é fácil deixar para trás o que amas. Preferia manter esse amor que continuar e acabar por desprezá-lo porque me magoava", disse a sérvia.Ivanovic, que também foi finalista em Roland Garros de 2007 e Open da Austrália de 2008 e venceu dois Msters, ainda não consegue fazer uma avaliação da sua carreira."É difícil dizer se me superei ou fiquei abaixo das expetativas. Mesmo que olhe para trás e pense que poderia ter feito um pouco mais, tudo acontece por uma razão", admitiu.Sobre o futuro, disse que tem apenas uma certeza, que não vai continuar ligada ao ténis, nem como treinadora."Agora, é altura de tentar coisas diferentes", concluiu.