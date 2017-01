Continuar a ler

Na segunda ronda, a jovem australiana, que ocupa a posição 386 da hierarquia mundial, vai defrontar e experiente russa Svetlana Kuznetsova, nona da classificação do WTA.



Independentemente do percurso em Brisbane, Aiava já sabe que fará novamente história em meados de janeiro, no Open da Austrália, pois tornar-se-á na primeira tenista nascida na década de 2000 a disputar um encontro do quadro principal de um torneio do 'Grand Slam'.





A jovem australiana Destanee Aiava, de 16 anos, tornou-se esta terça-feira a primeira tenista nascida na década de 2000 a vencer um encontro do quadro principal de um torneio do circuito profissional.Aiava, nascida em maio de 2000, qualificou-se para a segunda ronda do torneio australiano de Brisbane, depois de vencer a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, também proveniente do torneio de qualificação, em três 'sets', pelos parciais de 2-6, 6-3 e 6-4.