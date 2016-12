Continuar a ler

Pelo contrário, Andy Murray estava em crescendo, beneficiando imenso do retomar da ligação com o técnico Ivan Lendl. Vitória em Wimbledon e nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (torneio que não tem pontos ATP). E acabou a temporada cheio de fulgor, com vitórias nos últimos 5 torneios. Andou em contraciclo com Djokovic, mostrando uma enorme eficácia, robustez física e uma grande consistência.



Nos dias de hoje são estas valências que contam para marcar a diferença. É a preparação para os grandes e intensos duelos de mais de 4 horas que deixam estragos no corpo. É a maneira como se encara estes desafios que faz crescer um jogador e Murray tinha vantagem do seu lado, frente a um Djokovic mais limitado do que nunca fruto dos seus problemas pessoais, que se arrastaram desde o torneio de Wimbledon.



A separação de Novak Djokovic com o técnico Boris Becker ajuda a explicar muita coisa. Os problemas pessoais do sérvio eram conhecidos, mas não se sabia ao certo a extensão. E o fim da ligação tem uma razão de ser. O treinador alemão recusou-se a aceitar ingerências do guru espiritual do jogador, o espanhol Pepe Imaz, no seio do grupo de trabalho.Djokovic tinha dominado o primeiro semestre, vencera Roland Garros pela primeira vez, cumprindo o seu sonho, mas falhou em Wimbledon e, apesar de ter jogado de forma aceitável até final do ano, nunca mais foi o mesmo. Quebrou física e psicologicamente.

Autor: Norberto Santos