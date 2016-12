Os campeonatos norte-americanos têm fama de ser do mais profissional que há e também são conhecidos pela sua rigidez quanto a regras e multas. Contudo, há sempre momentos de exagero, como aquele que envolveu recentemente Odell Beckham Jr, dos New York Giants, da NFL.Tudo porque este fim de semana o wide receiver dos Giants foi multado pela Liga em 18 mil dólares (17,2 mil euros) por ter decidido homenagear o jornalista Craig Sager, um dos nomes mais famosos e acarinhados do país, que recentemente faleceu vítima de doença prolongada . Um simples tributo, com umas chuteiras coloridas, ao estilo do repórter - conhecido pelos seus fatos... 'exóticos' -, que o jogador utilizou no encontro de domingo, diante dos Detroit Lions, algo que a NFL não perdoou."Fui multado em 18 mil euros por ter utilizado estas chuteiras em homenagem ao Craig Sager, que serão leiloadas em breve a favor da investigação na luta contra o cancro. 18 mil dólares não é nada para eles, mas nem avisaram para as retirar, absolutamente nada!", escreveu, na resposta a um post de DeSean Jackson na rede social Instagram, visivelmente irritado por esta atitude da Liga.

Autor: Fábio Lima