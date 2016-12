Continuar a ler

A edição 2017 sofreu várias alterações, o que, para o piloto oficial da Yamaha, torna o Dakar’2017 ainda mais difícil. "Mudaram essencialmente o percurso, que tem mais dias em alta montanha, o que torna as etapas mais difíceis para mim e para a equipa. Depois vamos ter pontos de controlo invisíveis. É um local onde temos de validar a nossa passagem e que anteriormente estava assinalado com antecedência e agora não indicam o ponto exato", refere Rodrigues, confessando não estar, no entanto, preocupado."Gosto que assim seja, difícil e técnico. Gosto destas mudanças para que as coisas não sejam standardizadas. Não me assustam os traçados difíceis", admite.Hélder Rodrigues segue para o Dakar com um novo capacete, desenhado por Ricardo Rodrigues, um fã do piloto português de 39 anos, que venceu o concurso ‘Desenha o capacete do Hélder’. "Representa uma ponte entre Portugal e o Dakar, com elementos do nosso país e da prova. Oxalá dê sorte ao Hélder", disse-nos Ricardo Rodrigues, cujo trabalho suplantou as restantes 200 propostas.