O tempo do qatari foi afetado por um incêndio no lado direito do carro, segundo contou o próprio ao site oficial da prova, que o obrigou a "abrandar" quando faltavam 10 quilómetros para o fim do troço cronometrado."Vimos fumo a sair do lugar do Mathieu Baumel [copiloto de Al-Attiyah]. Abrandámos até final e depois de cortar a meta apagámos o fogo", contou.Em 3.º e 4.º lugares terminaram mais dois pilotos espanhóis, ambos da Peugeot: Nani Roma e Carlos Sainz, respetivamente.O campeão em título da categoria, o francês Stephane Peterhansel (Peugeot), terminou em 12.º, atrás do compatriota Sebastian Loeb (Peugeot), que terminou em 6.º, um lugar atrás do sul-africano Giniel De Villiers (Toyota).Em 9.º classificou-se o finlandês Mikko Hirvonen (Mini), atrás do francês Cyril Despres (Peugeot), 8.º, e de Yazeed Al Rajhi (Mini), da Arábia Saudita, que terminou em 7.º.Na etapa inaugural em motos, o melhor português foi Paulo Gonçalves (Honda), que terminou em 5.º lugar, tendo percorrido os 39 quilómetros cronometrados em 28.48 minutos, a 25 segundos do vencedor da tirada, o francês Xavier de Soultrait (Yamaha).Joaquim Rodrigues (Hero) foi o segundo melhor português, na 16.ª posição, a 1.22 minutos, com Hélder Rodrigues (Yamaha) a ser 27.º, a 2.27, Mário Patrão (KTM) a terminar em 29.º, a 2.38, e Luís Portela de Morais (KTM) a concluir na 35.ª posição, a 3.28.Gonçalo Reis (KTM) foi 39.ª, a 3.44 minutos do vencedor da tirada, Fausto Mota (Yamaha) acabou em 53.º, a 5.04, David Megre acabou em 56.º, a 5.07, Pedro Bianchi Prata (Honda) foi 62.º, a 5.52, Rui Oliveira (Yamaha) terminou na 68.ª posição, a 6.22, e Fernando Sousa Jr. (KTM) foi 101.º, a 9.16.Na terça-feira, disputa-se a 2.ª etapa, entre Resistencia e San Miguel de Tucumán, com um total de 803 quilómetros, dos quais 275 cronometrados.