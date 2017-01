Paulo Gonçalves partiu da 3.ª posição e acabou os 275 km cronometrados entre Resistência e San Miguel de Tucumán, na Argentina, no 3.º lugar, mas a penalização de cinco minutos imposta ao austríaco Matthias Walkner (KTM) permitiu ao português subir ao 2.º posto na 2.ª etapa, ascendendo igualmente ao 2.º lugar na geral, a 2.54 minutos de Toby Price (KTM), campeão em título e novo líder nas motos.Paulo Gonçalves teve um desempenho exímio nesta segunda tirada do Dakar, manteve-se sempre entre os primeiros, com a concorrência debaixo de olho. O piloto da Honda está na América no Sul para lutar pela vitória e para já as coisas correm-lhe bem. "Mais um dia positivo, consegui estar sempre na frente da corrida sem cometer erros. A especial era muito rápida e também perigosa, principalmente nos quilómetros iniciais, mas felizmente consegui impor um bom ritmo, em segurança", disse o piloto de Esposende à sua assessoria de imprensa.