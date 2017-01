O francês Sebastien Loeb, ao volante de um Peugeot, foi o mais rápido no segundo dia do Dakar 2017 e é o novo líder nos automóveis. O antigo campeão mundial de ralis gastou 2:06.55 horas para cumprir esta 2.ª etapa da prova, disputada entre Resistencia e San Miguel de Tucumán, com uma especial de 275 quilómetros.Na segunda posição terminou o qatari Nasser Al-Attiyah, ao volante de um Toyota, a 1.23 minutos. Logo a seguir, a 2.18 minutos do vencedor, surgiu o espanhol Carlos Sainz (Peugeot), que fechou o pódio do dia.Na geral, Loeb arrebatou a liderança a Al-Attiyah, com o francês a registar agora menos 28 segundos do que o asiático. Sainz surge em terceiro lugar, a 1.56 minutos.

Autor: Lusa