Afinal, Bianchi Prata vai participar no Dakar, que começa a 2 de janeiro, explicando que o vai fazer como piloto privado, com assistência da Honda Sul América MEC Team. "Ainda me estou a habituar à ideia, pois julguei que estava de fora do Dakar 2017. Tudo surgiu com um telefonema", confessou o motard português.