O Africa Eco Race segue na quinta-feira com uma especial de 409 quilómetros ligando Assa a Remz El Quebir. A prova marroquina ficou marcada na terça-feira pelo abandono de Elisabete Jacinto (MAN), devido a um problema mecânico no camião.Elisabete Jacinto tinha cumprido cerca de 70 quilómetros da especial de terça-feira da maratona africana, que era composta por 370 quilómetros cronometrados entre Domaine Moulay e Tagounite (Marrocos), quando um princípio de incêndio ocorreu na zona do motor do camião.O Africa Eco Race segue na quinta-feira com uma especial de 409 quilómetros ligando Assa a Remz El Quebir.

Os portugueses Didier Frederico (KTM) e Alexandre Azinhais (KTM) recuperaram esta quarta-feira ambos uma posição na classificação geral de motos da Africa Eco Race em todo-o-terreno, a decorrer em Marrocos, seguindo em 13.° e 14.°, respetivamente.Após a especial de mais de 450 quilómetros, ligando Tagounite a Assa, que Frederico concluiu no 14.º posto e Azinhais no 12.º, os motards portugueses estão, respetivamente, a 3:40.32 horas e a 3:40.48 do líder, o sul-africano Gev Teddy Sella.

Autor: Lusa