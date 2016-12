Valtteri Bottas é o homem desejado pela Mercedes para ocupar a vaga do retirado Nico Rosberg, mas a Williams não está a facilitar a tarefa de Toto Wolff, o diretor executivo da equipa alemã, que por estes dias só pensa em encontrar um piloto para ‘emparelhar’ com Lewis Hamilton em 2017.Depois de ter recusado uma primeira proposta, que implicava um desconto na aquisição dos motores para a próxima época, a imprensa internacional conta que a equipa britânica fez uma contraproposta audaz: quer os motores de graça, o que para a Mercedes significa um custo a rondar os 20 milhões de euros. Se a isto juntarmos o salário do piloto finlandês, no total a Mercedes despenderia em 2017 cerca de 25 milhões, quando com Nico Rosberg gastava entre 12 a 15 milhões...Se as negociações emperrarem, o mais certo é a equipa virar-se para Pascal Wehrlein, terceiro piloto da escuderia, uma escolha que seria ‘abençoada’ por Hamilton.