Nunca foi tornada pública qualquer declaração ou imagem de 'Schumi', mas recentemente surgiram notícias de que tentaram vender uma fotografia do piloto acamado por 1,2 milhões de euros.

Michael Schumacher completa esta terça-feira 48 anos. O antigo piloto de Fórmula 1 recupera desde o final de 2013 de um grave acidente de esqui e continua a contar com a ajuda de alguns dos seus patrocinadores.Segundo escreve o diário 'Marca', o alemão tem ainda parcerias com nove marcas (DVAG, Mercedes-Benz, CS Ranch, Rosbacher, Schuberth, Ferrari, Mercedes AMG Petronas, Mick Schumacher e Michael Schumacher Kart & Event - Center), essenciais para que a família consiga suportar os elevados custos do seu tratamento, cujo total estima-se que tenha já ultrapassado os 20 milhões de euros. Ao contrário, algumas marcas abandonaram a ligação com o alemão pouco após o acidente.

