Enquanto não se conhecer o substituto de Nico Rosberg, vão proliferando as opiniões sobre quem deve ou não ocupar a vaga. A última surge mesmo do chefe-de-equipa da Mercedes, para quem a solução... não passa por contratar Fernando Alonso. "Quero evitar um cenário Alonso-Hamilton", declarou Toto Wolff, para quem o alemão Pascal Wehrlein parece ser o indicado para ser companheiro de Lewis Hamilton. "Seria uma combinação explosiva."Seja como for há outros cenários em cima da mesa para render o campeão do Mundo no monolugar da Mercedes. Trata-se do finlandês Valtteri Botas, que considera mesmo que teria sucesso se lhe pusessem nas mãos um monolugar campeão do Mundo. "Não tenho dúvidas de que sou capaz de ganhar corridas, mas preciso do carro correto para conseguir isso. Chegará, espero que seja em breve", disse ao ‘Autosport’ o atual piloto da Williams. "O primeiro objetivo é ganhar corridas e um dia o Campeonato do Mundo."