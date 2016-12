Um desconhecido terá contactado vários órgãos de comunicação social europeus e tentado vender fotografias de Michael Schumacher acamado, segundo relata esta segunda-feira o Globo Esporte.Em troca, o autor das fotografias pediu quase 1,2 milhões de euros. Não foi revelado se houve compra de alguma das alegadas fotografias, que seriam as primeiras imagens do antigo piloto de Fórmula 1 desde o grave acidente de esqui sofrido em 2013, nos Alpes.Schumacher tem estado desde então a recuperar, encontrando-se atualmente em sua casa, na Suíça, sob apertada vigilância médica. Não têm sido revelados quaisquer pormenores sobre o seu estado clínico ao longo destes três anos. De resto, a porta-voz do heptacampeão do Mundo referiu recentemente que o silêncio vai permanecer

Autor: Luís Miroto Simões