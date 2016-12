Continuar a ler

Piloto da Audisport (grupo VW) durante seis anos e vice-campeão do mundo Endurance LMP2, Filipe Albuquerque viu o tapete ser puxado debaixo dos seus pés. "Não tenho nada confirmado no WEC (Mundial de resistência). As coisas vão mudar muito com a saída da Audi do campeonato ao fim de 18 anos", lamentou a Record. "A Audi optou por continuar com o programa DTM. Não tenciono voltar. Estive lá e está feito [sorri]". A grande paixão do piloto português está no campeonato de resistência. Só no ano passado, destacam-se sete pódios em nove possíveis e duas vitórias. "Gostava de repetir o WEC, falta saber se estarei inserido na equipa mexicana com quem estive este ano, a RGR Sport", frisou. Mas as coisas não são fáceis. Na equipa mexicana, falta ainda definir o orçamento para 2017 e, além disso, a equipa perdeu Bruno Senna para a Rebellion Racing, ficando assim só com um piloto definido e duas vagas por preencher. No entanto, Filipe Albuquerque não perde a esperança. "Estou confiante. É esperar e manter a calma", garantiu.Com o campeonato de resistência em pausa, o piloto de Coimbra tem confirmado para já a participação nas 24 Horas de Daytona (EUA), que se realiza a 28 e 29 de janeiro. O piloto junta-se ao compatriota João Barbosa e ao brasileiro Christian Fittipaldi na Action Express Racing Team. Será a quinta participação na prova americana. "O objetivo é ganhar [risos]. Estou confiante, tanto com o carro como com a equipa. Faço novamente parceria com o João Barbosa e com o Fittipaldi e temos reunidos todos os condimentos para conseguir uma vitória na corrida", explicou. A verdade é que o português é uma peça fundamental. Num ano em que se estreiam novos protótipos dentro do novo regulamento da prova, a experiência do piloto é preciosa. "Penso que este modelo ‘europeu’ é bom para todos. Veremos como corre", disse.