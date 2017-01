Luís Gonçalves, o atleta paralímpico que ganhou uma medalha de bronze nos últimos Jogos do Rio de Janeiro, recorreu esta quarta-feira à sua página de Facebook, para apresentar um longo pedido de desculpas por causa de uma entrevista concedida em outubro a, onde se queixava de falta de apoio do seu clube, o Sporting."No ano que há pouco terminou, conquistei uma medalha nos Jogos Paralímpicos, mas não fui um campeão. Por momentos, esqueci-me de tudo o que o desporto me ensinou. Faltei ao respeito ao Sporting Clube de Portugal, o meu clube de sempre, ao meu Presidente, a todos os sportinguistas, a todos os atletas do Movimento Paralímpico, a todos os leitores do Jornal Record, aos jornalistas, em particular ao Fábio Lima, a quem concedi uma entrevista de que me arrependo com todas as minhas forças. Aliás, arrependo-me não só da entrevista publicada no dia 27 de Outubro de 2016, mas também de toda a minha atitude nas horas seguintes. A todos, as minhas sinceras desculpas", escreveu, no Facebook.