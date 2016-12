Continuar a ler

Na mesma nota, os Jogos Santa Casa destacam que as bolsas de educação "inserem-se no programa de Responsabilidade Social do COP, cujo objetivo primeiro é intervir na valorização humana de cada indivíduo nas áreas da educação, emprego e saúde"."Desde o início desta pareceria (...) já foram atribuídas 87 bolsas [no valor de 252.000 euros], que permitiram aos atletas uma maior conciliação entre a prática desportiva e os estudos", explica ainda.Por seu turno, o COP destaca que "o objetivo global do programa de responsabilidade social é intervir na valorização humana dos atletas nas áreas da educação, emprego e saúde, através da associação e apoio de empresas e entidades de referência às diversas necessidades do universo dos atletas olímpicos"."Ser parceiro do programa de responsabilidade social do COP é ter a oportunidade de estar associado ao movimento olímpico e beneficiar de um conjunto de contrapartidas: direitos de designação e logotipos e visibilidade da empresa e instituições", especifica o COP.Entre os beneficiados das bolsas de educação, lançadas há três anos, estão atletas olímpicos como Telma Monteiro, Patrícia Mamona, Filipa Martins, Nélson Lopes, Rui Bragança, Diogo Abreu, Francisca Laia e Ricardo Ribas.