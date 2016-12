Continuar a ler

A partir dessa altura, foi acumulando as funções de atleta com as de treinadora, conforme nos explica. "Passei a treinar as escolinhas do Valongo, enquanto jogava ao mesmo tempo no Santa Cruz. Mais tarde transferi-me para o Fânzeres, depois para o Alcanena, onde me lesionei e dei aí por finda a minha carreira como jogadora."



Mas a paixão pelo desporto, que começou aos seis anos, falou mais alto e Sílvia decidiu prosseguir na modalidade como árbitra. "Como gosto muito de hóquei, decidi seguir a arbitragem. Posso dizer que foi uma decisão bastante feliz. Iniciei-me nos regionais, passei para a 2ª Divisão e no ano passado fui promovida à 1ª Divisão", disse, com orgulho.



A única mulher que atualmente arbitra jogos na 1ª Divisão masculina nasceu na freguesia de Paranhos, há 41 anos, e vive intensamente o desporto há mais de três décadas, quando começou a jogar futebol no Boavista. No entanto, a paixão pelo desporto levou Sílvia Coelho, aos 18 anos, a experimentar o hóquei em patins, inscrevendo-se no OC Santa Cruz como guarda-redes e assim passou a representar os dois clubes, em modalidades diferentes.Entretanto, como morava em Valongo, passou a ser uma espectadora assídua nos treinos da equipa local. "Ia ver os treinos dos seniores do Valongo, com especial atenção aos guarda-redes, para ver e aprender com eles. As pessoas que estavam no pavilhão acharam piada estar ali todas as noites uma miúda a ver os treinos e, em 1997 convidaram-me a tirar um curso de treinadora e de árbitro", contou-nos Sílvia Coelho.

Autor: Vítor Ventura