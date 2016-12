Continuar a ler

O Turquel recebeu e venceu o RESG Walsum, da Alemanha, por 4-0, e o Juventude de Viana alcançou feito idêntico na receção aos espanhóis do Vilafranca, por 3-1, que foram finalistas vencidos da última edição da Taça CERS.



Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Taça CERS estão marcados para 14 de janeiro de 2017. O Turquel recebeu e venceu o RESG Walsum, da Alemanha, por 4-0, e o Juventude de Viana alcançou feito idêntico na receção aos espanhóis do Vilafranca, por 3-1, que foram finalistas vencidos da última edição da Taça CERS.Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Taça CERS estão marcados para 14 de janeiro de 2017.

O Óquei de Barcelos, detentor da Taça CERS de hóquei em patins, iniciou este sábado a defesa do troféu com uma vitória em casa dos italianos do Follonica, por 3-1, em encontro referente à primeira mão dos oitavos-de-final.Além do Óquei de Barcelos, que beneficiou de entrada direta nos 'oitavos', a presença portuguesa na prova está ainda representada pelas equipas do Turquel e da Juventude de Viana, provenientes da ronda anterior e que também venceram.

Autor: Lusa