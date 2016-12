O Sporting perdeu em casa com o Forte Dei Marmi, em partida da 3.ª jornada do grupo C da Liga Europeia. Os leões chegaram a estar a vencer por 4-1 ainda na primeira parte mas permitiram a reviravolta dos italianos no segundo tempo.Pedro Gil, João Pinto, Ferran Fonte (2) e Sérgio Miras marcaram os golos do Sporting, que com este resultado cai para o terceiro lugar do grupo.