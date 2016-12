A Oliveirense continua 100 poe cento vitoriosa no Grupo D da Liga Europeia, juntando este sábado em Oliveira de Azeméis mais uma vitória, por 2-1, diante do Liceo da Corunha, aos triunfos conqistados nas jornadas anteriores, frente aos italianos do Breganze (4-3) e aos franceses da La Vendeenne (4-2).Os golos do conjunto português foram apontados por Ricardo Barreiros e Pedro Moreira, enquanto Cesar Carballeira marcou o tento da formação galega. Com esta vitória, a equipa treinada por Tó Neves isolou-se na liderança do grupo, com 9 pontos, mais 3 do que o Liceo da Corunha, enquanto Breganze e La Vendeene não contabilizam ainda qualquer ponto.A próxima jornada disputa-se a 14 de janeiro de 2017 e prevê uma deslocação da equipa portuguesa à Galiza, em partida que poderá começar a definir quem será o vencedor de um grupo em que apenas estes dois conjuntos têm algumas aspirações.

Autor: João Lopes