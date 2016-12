Continuar a ler

Na segunda parte do encontro, disputado em Itália, o Lodi voltou a superiorizar-se no marcador, tendo mesmo chegado ao 6-3. Depois Diogo Rafael e Carlos Nicolía fizeram o 6-4 e o 6-5, com João Rodrigues a colocar o resultado em 6-6 aos 44 minutos de jogo. Dois minutos depois, Carlos Nicolía voltou a fazer golo e a colocar o Benfica na frente do marcador. Até final do jogo, o resultado não sofreu mais alterações.



Com esta vitória, o Benfica soma 9 pontos em três jogos, e mantém-se como líder o grupo A.



Confira aqui os Na segunda parte do encontro, disputado em Itália, o Lodi voltou a superiorizar-se no marcador, tendo mesmo chegado ao 6-3. Depois Diogo Rafael e Carlos Nicolía fizeram o 6-4 e o 6-5, com João Rodrigues a colocar o resultado em 6-6 aos 44 minutos de jogo. Dois minutos depois, Carlos Nicolía voltou a fazer golo e a colocar o Benfica na frente do marcador. Até final do jogo, o resultado não sofreu mais alterações.Com esta vitória, o Benfica soma 9 pontos em três jogos, e mantém-se como líder o grupo A.Confira aqui os resultados e classificações

O Benfica venceu fora este sábado os italianos do Lodi, por 7-6, em jogo da 3.ª jornada do grupo A da Liga Europeia de hóquei em patins, em que a formação encarnada só no final do encontro conseguiu estar na frente do marcador.A equipa orientada por Pedro Nunes esteve a perder por 2-0, mas João Rodrigues e Carlos Nicolía conseguiram empatar a partida, 2-2, resultado ao intervalo.

Autor: Marta Correia Azevedo