Se no plano nacional o Benfica domina coletiva e individualmente, no capítulo internacional apenas o argentino Carlos Nicolia aparece na lista dos melhores marcadores, ao ocupar o 5º lugar na Liga Europeia, com 6 golos, num ranking liderado pelo italiano Frederico Ambrosio (Lodi), com 8 golos.Também no sector feminino o Benfica domina a nível nacional, com Rita Lopes (15 golos) e Marlene Sousa (14) a ocuparem as duas primeiras posições. Já no plano internacional, as espanholas dominam, com a portuguesa Marlene Sousa a intrometer-se no 2º lugar, com 6 golos.