Hugo Azevedo é o novo treinador do Riba d’Ave. O jogador de 33 anos assume o cargo, rendendo no banco o anterior técnico, Diogo Pereira, que tinha rescindido com a equipa minhota no passado dia 5. Hugo Azevedo vai ter na equipa técnica a companhia de Ricardo Couto, Bruno Edgar Abreu e João André Gomes.Esta é já a terceira substituição de treinadores na 1ª Divisão, quando estão decorridas dez jornadas, e todas este mês. A série começou precisamente no Riba d’Ave, com a saída de Diogo Pereira, curiosamente no dia seguinte à vitória sobre o Valença, por 7-2. E foi no Valença que ocorreu a segunda rescisão, com a saída de Paulo Morais, técnico que levou o clube do Minho da 3ª à 1ª Divisão Nacional. Para o seu lugar, a direção valenciana escolheu o angolano Orlando Graça.Seguiu-se o Paço de Arcos, com Paulo Garrido a não resistir aos maus resultados, saindo após a derrota caseira com o Valongo. Foi substituído por Jorge Godinho, que deixou o comando dos sub-20 e da equipa B do Benfica.

Autor: Vítor Ventura