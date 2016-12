Usain Bolt e Simone Biles foram eleitos esta terça-feira campeões dos campeões do mundo pela redação do 'L'Equipe', anunciou o jornal francês.Esta é a quinta vez que o corredor jamaicano recebe a distinção do 'L'Équipe', depois de ter sido escolhido em 2008, 2009, 2012 e 2015. O atleta conquistou as medalhas de ouro nas provas de 100, 200 e 4x100 metros dos Jogos Rio'2016, igualando os feitos alcançados nos dois Jogos anterioes, Pequim'2008 e Londres'2012.Já Simone Biles, ginasta norte-americana de 19 anos, surpreendeu o mundo nos Jogos do Rio de Janeiro, este ano, ao conquistar quatro títulos olímpicos: concurso geral e individual, solo e salto de cavalo, tendo ainda sido medalha de bronze na barra.

Autor: Lusa