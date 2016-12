Há muito talento jovem no UFC e 2017 será, certamente, um ano em que muitos destes nomes vão florescer. 10 lutadores que entraram pela primeira vez no octógono em 2016 e que no próximo ano irão mostrar o que verdadeiramente valem.

10. Paul Craig (9-0, 1-0 UFC)

9. Justin Ledet (8-0-1NC, 2-0 UFC) 8. Mike Perry (9-1, 2-1 UFC) 7. Mickey Gall (4-0, 3-0 UFC) 6. Alexa Grasso (9-0, 1-0 UFC) 5. Emil Meek (9-2-1-1NC, 1-0 UFC) 4. Marc Diakiese (13-0, 3-0 UFC) 3. Brandon Moreno (13-3, 2-0 UFC) 2. Lando Vannata (9-1, 1-1 UFC) 1. Cyborg (17-1-1NC, 2-0 UFC)

Autor: João Seixas