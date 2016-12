Cody Garbrandt é um dos meninos-bonitos do UFC e esta sexta-feira pode conquistar o título de bantamweight, no embate com Dominick Cruz, no Nevada.

Aos 25 anos e com um registo imaculado (10-5; 5-0 UFC), Cody tem sido muito requisitado para entrevistas, onde tem tentado mostrar um pouco mais de si. Em conversa com a GQ, revelou o que come antes dos combates. Um ritual que não falha desde o segundo combate como profissional.

"Depois da pesagem faço a minha hidratação e janto salmão, espinafres e batata doce. Sushi, algum arroz e sódio para me manter forte", assumiu. E depois da saborosa vitória, mantém o regime? Nada disso… "Depois de um combate? Vingo-me… Começo logo com Pop Tarts e cereais. Adoro comer porcarias nos dois dias a seguir a um combate. Então Twix… Como logo dois ou três. E depois regresso ao ginásio", rematou.

Autor: João Seixas