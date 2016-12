Michelle Waterson tem aquilo a que os norte-americanos chamam "all package". É bonita, sensual e luta como poucas, tendo cimentado o seu nome de forma segura no universo das MMA.

Conhecida como "Karate Hottie", por motivos mais do que óbvios, Michelle bateu Paige VanZant no UFC Sacramento, após quase 18 meses de ausência por lesão. Um triunfo que lhe deu a possibilidade de reaparecer no UFC e de um destes dias voltar aos combates pelo título.

Para a lutadora, mais importante do que tudo isto é o carinho que recebeu de pessoas que não sabiam que a admiravam. "Esta vitória deixou-me mais perto de um combate com a Joanna Jedrzejczyk, mas não foi só isso que me deixou feliz. O meu Instagram ganhou 50 mil seguidores e muitas dessas pessoas têm mostrado muito carinho por mim. Receber tanto amor tem sido fenomenal", disse a lutadora de 30 anos. Michelle está no auge e resta agora saber quando terá a sua oportunidade para saltar do 7.º lugar do ranking rumo ao topo. Combates com Claudia Gadelha, Karolina Kowalkiewicz ou Carla Esparza poderão ajudar a este objetivo.

Autor: João Seixas