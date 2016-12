A seleção do Norte sagrou-se tricampeã da Taça de Portugal, a Final do Circuito Drive, o circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que decorreu durante dois dias no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.A equipa comandada pelos treinadores Nelson Ribeiro e Paulo Ferreira totalizou 720 pontos, seguida das formações do Centro com 680, do Sul com 665 e das Ilhas Atlânticas com 596.No final da jornada inaugural, o Norte dispunha de 1 único ponto de vantagem sobre o Centro, mas quando tudo terminou essa superioridade tinha crescido para 40 pontos.Foi o mais difícil dos três triunfos do Norte na Taça de Portugal, nas três edições realizadas em Palmela. No ano passado, com os treinadores Eduardo Maganinho e João Beires, somara 740 pontos, estabelecendo uma superioridade de 99 pontos sobre as Ilhas Atlânticas.Mas o recorde continua a pertencer à equipa de 2014, capitaneada por Miguel Teixeira Bastos e treinada por Nelson Ribeiro, que totalizou 776 pontos e impôs uma vantagem ainda mais confortável de 101 pontos sobre a equipa do Sul.Deve-se, contudo, salientar que esta seleção nortenha viu-se desfalcada dos seus melhores jogadores, o campeão nacional amador, Pedro Lencart, Vasco Alves e José Maria Cunha, que foram convocados para a seleção nacional amadora da Federação Portuguesa de Golfe.A equipa nacional da FPG defrontou, ao mesmo tempo e no mesmo local, a sua congénere de profissionais da PGA de Portugal na 5ª Taça Manuel Agrellos e foi, naturalmente, derrotada por 14,5-5,5.Diga-se que também a equipa das Ilhas foi bastante prejudicada pela convocação de Carlos Laranja, de 16 anos, para a Taça Manuel Agrellos e o jogador do Clube de golfe do Santo da Serra mostrou bem o que vale ao derrotar nos singulares o melhor golfista português da atualidade, Ricardo Melo Gouveia. Bem falta fez à sua equipa na Taça de Portugal – Final Drive.Foi a primeira vez que se reuniram em competição todas as seleções nacionais, uma iniciativa muito aplaudida pelos jogadores, seus pais e treinadores. Para além de terem oportunidade de ver em competição nomes como o atleta olímpico Ricardo Melo Gouveia que milita no European Tour, Ricardo Santos que compete no Challenge Tour, Pedro Figueiredo e Tiago Cruz que atuam no circuito espanhol (e tantos outros), os mais jovens puderam ainda confraternizar com os seus ídolos.Aliás, a FPG organizou uma conferência de Imprensa com Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos e Vítor Lopes, na qual os "jornalistas" foram os jovens finalistas do Circuito Drive. Dezenas de jovens perguntaram aos "craques" pelas suas rotinas de treino, pelos sacrifícios que tinham feito para chegarem onde estão, pela escolha dos torneios do seu calendário competitivo, etc., havendo um vídeo completo desta iniciativa nas contas de Facebook da FPG e da PGA de Portugal, bem como na FPG-TV no You Tube.Mas, voltando aos resultados da 3ª Taça de Portugal – Final Drive, o domínio do Norte não é surpreendente, dado o reconhecido trabalho dos clubes daquela região junto dos escalões etários mais jovens. Aliás, em 2016 o Club de Golf de Miramar (de Vila Nova de Gaia) ganhou Campeonato Nacional de Clubes nos escalões de sub-14 e sub-18, e depois desta Taça de Portugal recebeu o prémio de clube mais pontuado em todo o Circuito Drive pelo segundo ano consecutivo.A superioridade do Norte sentiu-se tanto entre os mais novos como os mais velhos. Este ano a FPG organizou classificações por equipas nos escalões de sub-10 e depois dos sub-12 aos sub-18. Pois, bem, nos sub-10 o Norte venceu com 57 pontos, face aos 55 do Centro, 45 das Ilhas e 34 do Sul. Dos sub-12 aos sub-18 o Norte ganhou com 663 pontos, diante do Sul com 631, do Centro com 625 e das Ilhas com 551.Mas nem tudo o Norte levou. Nas classificações individuais, houve triunfos para todos os gostos e de todas as regiões.O madeirense José Maria Gonçalves, do Palheiro Golf (equipa das Ilhas), que venceu todas as competições Drive que jogou, impôs-se nos sub-10 com 23 pontos gross. Sofia Barroso Sá, do Santo Estêvão Golfe (do Centro), foi a melhor nos sub-12 com 56 pontos gross. Francisco Matos Coelho, que reside em Lisboa mas representa a equipa do Sul e joga pelo Clube de Golfe de Vilamoura, esmagou tudo e todos, não só no seu escalão de sub-14, mas mesmo em todos os escalões, com as suas 140 pancadas, 4 abaixo do Par! O açoriano Tiago Nunes, do VerdeGolf Country Club (Ilhas) foi o melhor nos sub-16 com 152 pancadas, 8 acima do Par, e este sucesso deverá valer-lhe um apoio do Governo Regional dos Açores para poder competir mais vezes no Continente em 2017. E Guilherme Oliva, do Montado, a jogar em casa (Centro), "limpou" a classificação de sub-18 com 148 pancadas, 4 acima do Par.Sublinhe-se que as classificações individuais são menos importantes nesta Taça de Portugal, dado ser uma competição por equipas.Ao contrário do ano passado, este ano não tivemos nenhum jogador a fazer o chamado "Grand Slam Drive", que consiste em vencer o Campeonato Nacional de Jovens, ganhar a Taça de Portugal quer individualmente quer por equipas, e ainda terminar a época na 1ª posição do Ranking Nacional Drive BPI do seu escalão etário.

Autor: Hugo Ribeiro/FPG