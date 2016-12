A seleção nacional de profissionais está a dominar a 5ª edição da Taça Manuel Agrellos, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, e no final da jornada inaugural, dedicada aos pares, liderava a sua congénere de amadores por 7,5-2,5.A equipa da PGA de Portugal livrou-se de um valente susto porque de manhã, no sistema de ‘fourball’, impôs-se apenas ao conjunto da FPG por 3-2, mas depois esmagou nos mais estratégicos ‘foursomes’ por 4,5-0,5.Na terça-feira jogam-se os 10 singulares a partir das 8 horas.

Autor: Hugo Ribeiro