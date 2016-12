Continuar a ler

O técnico 'leonino' realçou que o Sporting está "mais perto" de conseguir renovar o título masculino, com 8 pontos de vantagem sobre o Benfica.



"No ano passado, estávamos 5 ou 6 pontos atrás. Este ano, teoricamente, estamos melhor", concluiu.



Para Carlos Cruchinho, os 'leões' cumprirão o seu objetivo para estes nacionais se conquistarem o sexto título consecutivo e ficarem em segundo em femininos.



O treinador destacou ainda que todos os campeonatos nacionais de clubes são extremamente competitivos e com um ambiente especial e isso está a verificar-se na Póvoa de Varzim.



"É pena que não seja uma piscina com melhores condições técnicas, porque provavelmente haveria melhores resultados, apesar de ser uma prova muito tática. Muita gente poupa-se, a piscina só tem oito pistas e os aquecimentos são complicados. Essa é uma questão que se deve rever", sustentou. O técnico 'leonino' realçou que o Sporting está "mais perto" de conseguir renovar o título masculino, com 8 pontos de vantagem sobre o Benfica."No ano passado, estávamos 5 ou 6 pontos atrás. Este ano, teoricamente, estamos melhor", concluiu.Para Carlos Cruchinho, os 'leões' cumprirão o seu objetivo para estes nacionais se conquistarem o sexto título consecutivo e ficarem em segundo em femininos.O treinador destacou ainda que todos os campeonatos nacionais de clubes são extremamente competitivos e com um ambiente especial e isso está a verificar-se na Póvoa de Varzim."É pena que não seja uma piscina com melhores condições técnicas, porque provavelmente haveria melhores resultados, apesar de ser uma prova muito tática. Muita gente poupa-se, a piscina só tem oito pistas e os aquecimentos são complicados. Essa é uma questão que se deve rever", sustentou.

O treinador do Sporting garantiu este sábado que o primeiro dia do Nacional de Clubes, em natação, correu "exatamente" como esperava, com a equipa masculina no 1.º lugar, à frente do rival Benfica, e a feminina no 3.º posto."Nas meninas temos expetativas de poder chegar ao 2.º lugar, portanto, acima daquilo que costumávamos fazer. Nos rapazes fomos um bocadinho apertados pelo Benfica, mas agora conseguimos destacar-nos, jogando os nossos trunfos", explicitou Carlos Cruchinho.

Autor: Lusa