Continuar a ler

Na categoria masculina, o FC Porto sofreu até fim para se manter na primeira divisão, tendo terminado na sexta posição, com 68 pontos, três acima da linha de água.Numa competição em que o mais importante é o coletivo, destaque ainda assim para os onze triunfos que os 'leões' alcançaram nestes nacionais, seis hoje e cinco no sábado, o que confirma a sua superioridade na natação masculina.O Sporting somou 152 pontos, deixando o rival Benfica, que voltou este ano ao escalão máximo coletivo da natação, no segundo lugar, com 126 pontos. Estrelas S. J. de Brito, de Lisboa, ficou com o terceiro lugar e 84 pontos.No primeiro dia, Alexis Santos foi a grande figura leonina, com duas vitórias (200 metros estilos e 200 metros livres). Hoje esse papel coube ao velocista Igor Mogne, venceu os 500 e os 100 metros livres.Também em destaque esteve Francisco Santos, que venceu todas as provas de costas - 50, 100 e 200 metros.As atletas do Algés também somaram onze triunfos, com Raquel Pereira e Rita Frischknecht em grande evidência. A primeira impôs-se nos 200 metros estilos e nas duas provas de bruços e a segunda dominou os 100 e 200 metros livres e os 100 metros costas. As duas ainda ajudaram a sua equipa a vencer as três estafetas.O Benfica e o Belenenses, em femininos, e o Algés e o Belenenses, em masculinos, subiram à primeira divisão. Desceram as equipas masculinas do Colégio Monte Maior e Famalicão e as equipas femininas do Desportiva de Viana e do Galitos.Os nacionais movimentaram cerca de 500 atletas de quase 30 clubes.1. Beatriz Ranito (Sporting), 9.07,92 minutos2. Maria Amorim (FC Porto), 9.08,06.3. Francisca Azevedo (Algés), 9.19,54.1. Beatriz Viegas (Tavira Natação), 26, 57 segundos.2. Catarina Ferreira (Desportiva de Viana), 26, 72.3. Rosa Oliveira (FC Porto), 27,45.1. Raquel Pereira (Algés), 2.34,21 minutos.2. Paula Oliveira (FC Porto), 2.41,25.3. Luísa Machado (União Piedense), 2.42,19.1. Ana Leite (Ginásio de Vila Real), 30,05 segundos.2. Inês Fernandes (Sporting), 30,68.3. Rafaela Azevedo (Algés), 30,95.1. Sara Oliveira (FC Porto), 1.02,66 minutos.2. Inês Fernandes (Sporting), 1.03,95.3. Giulia D' Innocenzo (Tavira Natação), 1.03,99.1. Madalena Azevedo (Algés), 5.02,32 minutos.2. Luísa Machado (União Piedense), 5.08,07.3. Raquel Ranito (Sporting), 5.10,43.1. Rita Frischknecht (Algés), 59,04 segundos.2. Ana Leite (Ginásio de Vila Real), 59,23.3. Ana Faria (FC Porto), 59,41.1. Francisca Azevedo (Algés), 2.20,69 minutos.2. Ana Guedes (Ginásio de Vila Real), 2.22,25.3. Filipa Rodrigues (União Piedense), 2.25,03.1. Paula Oliveira (FC Porto), 33,52 segundos.2. Bárbara Barata (Algés), 34,64.3. Sofia Dionísio (Sporting), 34,89.1. Algés, 8.36,24 minutos.2. Sporting, 8.38,48.3. FC Porto, 8.38,94.1. Algés,143 pontos.2. FC Porto, 119.3. Sporting,114.1. Guilherme Pina (Sporting), 15.54,07 minutos.2. Rafael Gil (Benfica), 16.15,71.3. Diogo Cardoso (Colégio Monte Maior), 16.24,65.1. Igor Mogne (Sporting), 23,40 segundos.2. João Santos, Benfica, 23,92.3. Frederico Riachos (Estrelas S. João Brito), 23,99.1. Tomás Veloso (Náutico-Urgicentro/Sanfil), 2.20,81 minutos.2. António Carriço (Estrelas S. João Brito), 2.23,16.3. Miguel Cruchinho (Sporting), 2.23, 81.1. Francisco Santos (Sporting), 27,33 segundos.2. Diogo Sousa (Estrelas S. João Brito), 27,46.3. Luiz Pereira (Benfica), 27,52.1. Miguel Nascimento (Benfica), 54,40 segundos.2. Alexis Santos (Sporting), 54,49.3. Mário Pereira (Náutico-Urgicentro/Sanfil), 56,49.1. João Vital (Sporting), 4.28,04 minutos.2. José Carvalho (União Piedense), 4.31,43.3. Rafael Gil (Benfica), 4.41,47.1. Igor Mogne (Sporting), 50,99 segundos.2. Mário Pereira (Náutico-Urgicentro/Sanfil), 51,60.3. Tomás Silva (FC Porto), 52,15.1. Francisco Santos (Sporting), 2.07,46 minutos.2. Rodrigo Rosa (Colégio Monte Maior), 2.07,50.3. Adriano Niz (Famalicão), 2.07,99.1. Guilherme Teixeira (Benfica), 29,76 segundos.2. Sérgio Silva (FC Porto), 29,95.3. António Mendes (Sporting), 30,41.1. Sporting, 7.33,93 minutos.2. Benfica, 7.36,67.3. Náutico/Urgicentro-Sanfil, 7.48,33.1. Sporting, 152 pontos.2. Benfica, 126.3. Estrelas S. João Brito, 84.