O Sporting, que está assim em boa posição para conquistar o sexto título consecutivo, compete com o Estrelas S. J Brito, FC Porto, segundo e terceiro classificado em 2015, respetivamente, Grupo Desportivo de Famalicão, Náutico/Urgicentro-Sanfil, Monte Maior, Benfica, que subiu este ano, e a União Piedense.Em femininos, o Algés e Dafundo venceu seis das nove séries que hoje foram disputadas e comanda com 71 pontos, à frente do atual campeão, FC Porto, que tem 58, e do Sporting, terceiro classificado, com 55.Com oito títulos consecutivos, o FC Porto corre assim o risco de ser destronado pelo Algés e tem o Sporting a três pontos. Ginásio de Vila Real, União Piedense, Desportiva de Viana, Tavira Natação e Galitos de Aveiro são os restantes clubes que disputam os nacionais femininos da 1.ª divisão.Em simultâneo, decorrem também os nacionais de clubes da 2.ª divisão. Em femininos, o Benfica vai na frente com 123 pontos, ao passo que em masculinos é o Algés que comanda, com 73.Os nacionais estão a ser disputados por cerca de 500 atletas de vários clubes.1. Maria Amorim (FC Porto), 4.26,69 minutos.2. Beatriz Ranito (Sporting), 4.27,77.3. Francisca Azevedo (Algés), 4.28,16.1. Sara Oliveira (FC Porto), 28,22 segundos.2. Ana Guedes (Ginásio de Vila Real), 28,30.3. Beatriz Viegas (Tavira Natação), 28,53.1. Rita Frischknecht (Algés), 1.05,27 minutos.2. Inês Fernandes (Sporting), 1.05,48.3. Ana Leita (Ginásio de Vila Real), 1.05,65.1. Raquel Pereira (Algés), 2.21,36 minutos.2. Giulia D' Innocenzo (Tavira Natação), 2.24,06.3. Luísa Machado (União Piedense), 2.25,20.1. Algés, 3.58,03 minutos.2. FC Porto, 3.59,22.3. Sporting, 4.02,43.1. Carolina Guedes (Sporting), 2.19,34 minutos.2. Giulia D' Innocenzo (Tavira Natação), 2,23,34.3. Bárbara Barata (Algés), 2.23,64.1. Raquel Pereira (Algés), 1.11, 27 minutos2. Paula Oliveira (FC Porto), 1.12,88.3. Sofia Dionísio (Sporting), 1.16,94.1. Rita Frischknecht (Algés), 2.05,67 minutos.2. Maria Amorim (FC Porto), 2.07,54.3. Mafalda Beleza (Sporting), 2.09,98.1. Algés, 4.21,44 minutos.2. FC Porto, 4.21,64.3. Sporting, 4.29,39.1. Rafael Gil (Benfica), 4.02,18 minutos.2. João Gil (União Piedense), 4.04,29.3. Guilherme Dias (Sporting), 4.04,91.1. Igor Mogne (Sporting), 25,32 segundos.2. Luiz Pereira (Benfica),25,50.3. Carlos Santos (FC Porto), 25,57.1. Francisco Santos (Sporting), 58,11 segundos.2. Adriano Niz (Famalicão), 58,60.3. Diogo Sousa (Estrelas S. João Brito), 58,62.1. Alexis Santos (Sporting), 2.04,90 minutos2. Miguel Nascimento (Benfica), 2.05,87.3. Tomás Veloso (Náutico/Urgicentro-Sanfil), 2.06,01.1. Benfica, 3.27,60 minutos.2. Sporting, 3.28,09.3. Náutico/Urgicentro-Sanfil, 3.32,75.1. Miguel Nascimento (Benfica), 2.01,45 minutos.2. João Vital (Sporting), 2.03,85.3. José Carvalho (União Piedense), 2.04, 86.1. António Carriço (Estrelas S. João Brito), 1.05,04 minutos.2. Tomás Veloso (Náutico/Urgicentro-Sanfil), 1.05, 45.3. Guilherme Teixeira (Benfica), 1.05,54.1. Alexis Santos (Sporting), 1.52,75 minutos.2. Mário Pereira (Náutico/Urgicentro-Sanfil), 1.53,60.3. Tomás Silva (FC Porto), 1.54,68.1. Sporting, 3.50,54 minutos.2. Benfica, 3.52,53.3. Estrelas S. João Brito, 3.53,17.