Tudo foi planeado em segredo. Família e amigos acertaram horas para receber Frederico Morais ontem à noite no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O surfista do Guincho, que recentemente se qualificou no Havai para o campeonato mundial de 2017, foi recebido em euforia. "Não esperava esta receção, o apoio tem sido inacreditável, o que acabou por ser uma ajuda extra para alcançar este sonho que posso partilhar agora com todos. Chegar aqui e ter as pessoas do meu lado deixa-me de lágrimas nos olhos. É um momento único. Não podia estar mais feliz de chegar a casa", começou por dizer Kikas. Ainda assim, o jovem de 24 anos já pensa no próximo ano."Tudo vai começar de novo. Este trajeto já acabou. Agora é começar 2017 com os pés bem assentes, voltar à luta e esperar por mais chegadas destas."

Autor: Patrícia Tadeia