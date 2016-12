Continuar a ler

Após ter garantido a subida ao circuito mundial em 2017, Frederico Morais deve ter perdido hoje a possibilidade de conquistar o 'Triple Crown' - classificação das três últimas etapas havaianas -, depois de ter chegado ao segundo lugar no Hawaiian Pro, em igualdade com o campeão do mundo John John Florence, e no Vans World Cup, atrás do sul-africano Jordy Smith.

O português Frederico Morais foi este domingo eliminado na segunda ronda do Billabong Pipe Masters, em Oahu, no Havai, 11.ª e última etapa do circuito mundial de surf.Em Banzai Pipeline, 'Kikas' ainda esteve na frente da sua bateria, mas terminou com 8,17 pontos, sendo ultrapassado por Sebastian Zietz nas duas últimas ondas, com o havaiano a terminar com 12,76.

Autor: Lusa