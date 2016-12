Continuar a ler

Kikas anunciou que está de volta a Portugal, enumerando os vários progressos e bons resultados que obteve ao longo das etapas em que participou."Estou agora a sair do Havai para regressar. A última vez que saí de Portugal estava em 38.º lugar no ranking. Seguiu-se o Brasil, de onde saí em 28.º e, agora, a "última escala" no Havai levou-me para o terceiro lugar e para o sonho que era objetivo... o World Tour 2017", congratulou-se o agora 44.º surfista do circuito mundial.Morais admitiu que é complicado falar de sentimentos, sem esquecer o agradecimento aos fãs e a todas as pessoas que acreditaram e o encorajaram a ser melhor."Não é fácil exprimir o que sinto pelo que consegui. Não tenho palavras para agradecer a todos, sem exceções, os que mais próximo ou mais longe me apoiaram e incentivaram para o cumprimento deste objetivo", finalizou.