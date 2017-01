Continuar a ler

Em nota publicada no site oficial, o organismo refere que a alteração foi consumada "depois de Crestuma não ter conseguido assegurar o mesmo plano de infraestruturas (plano aprovado pelas entidades internacionais), condição que esteve na base da candidatura inicial"."Depois de ter organizado em 2009 um Campeonato do Mundo de grande sucesso desportivo e organizativo, era esperado pelas entidades internacionais que o Clube Náutico de Crestuma e o município estabelecessem um novo padrão das condições do local da competição, porém a solução apresentada ficou abaixo das expetativas e dos mínimos já alcançados há mais de sete anos", lamenta a FPC.Em termos internacionais, Portugal também já recebeu a Taça do Mundo desta especialidade em 2016, em Vila Verde, que será o palco dos Mundiais de 2018.De forma a manter os Europeus de 2017 em Portugal, a federação apresentou várias alternativas às instâncias internacionais, acabando a escolha por recair em Ponte de Lima, que tem em curso a candidatura para uma Taça do Mundo em 2019 e para os Mundiais de 2021."Não sendo um local com histórico de eventos internacionais e mesmo de competições de grande escala de maratona, a FPC está confiante nas condições do rio Lima e organização do Clube Náutico de Ponte de Lima, bem como do empenho no município nesta primeira organização internacional", conclui a federação.